Białystok. Po 30 latach UDSK przejdzie gruntowny remont

Czerwiec 26, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Blisko 36 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia otrzymał Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Dotacja umożliwi remont i przebudowę placówki.

Symboliczny czek przekazał dyrektor UDSK szef resoru Adam Niedzielski.

– To jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ ten szpital jest w zasadzie jedynym takim dużym ośrodkiem w regionie, zapewniającym kompleksową opiekę pediatryczną. Dlatego bardzo ważne jest, aby był zapewniony odpowiedni stan infrastruktury – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

To będzie pierwszy tak gruntowny remont placówki od 30 lat.

– Przygotowujemy się do przeprowadzenia tej trudnej operacji. Nie jesteśmy w stanie ograniczyć przyjęć, pacjenci cały czas będą mieli dostęp do wszystkich poradni specjalistycznych, jak i do opieki specjalistycznej w oddziałach. Rozpoczęcie remontu zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia. Najcięższym dla nas okresem, będzie sześć pierwszych miesięcy, ponieważ będzie to dotyczyło największej części szpitala – dodaje dyrektor szpitala dziecięcego prof. Anna Wasilewska.

W ramach prac modernizację przejdą m.in. klinki ortopedii, chirurgii, onkologii, okulistyki czy otolaryngologii. (ea)