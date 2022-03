Białystok. Neon Żonkil znów zaświeci

Marzec 24, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Żonkil ponownie zabłyśnie. Nieczynny od jesieni neon znajdujący się na budynku dawnej kwiaciarni „Żonkil” znów będzie cieszył nasze oczy.

Neon ponownie zostanie podłączony do instalacji elektrycznej. Pomocną dłoń wyciągnęła tu Galeria im. Sleńdzińskich, której biuro wystaw artystycznych mieści się po sąsiedzku – dosłownie przez ścianę – z lokalem dawnej kwiaciarni. Pomogła też prywatna firma, która sfinansowała zakup elementów elektrycznych do nowej instalacji.

Neon Żonkil zaświeci w najbliższą niedzielę (27.03) o 15:00, w siódmą rocznicą uruchomienia go po rekonstrukcji. Przypomnijmy: w 2015 roku białostoccy społecznicy zrealizowali społeczną zbiórkę funduszy potrzebnych na odnowienie neonu. Na ten cel udało się wtedy zebrać przeszło 10 tys. złotych.

Żonkil to jeden z ostatnich neonów w naszym mieście, który przetrwał do obecnych czasów. Zaprojektował go w latach 70. nieżyjący już białostocki malarz i scenograf Józef Gniatkowski. Sama konstrukcja została najprawdopodobniej wykonana w nieistniejącej już Pracowni Projektowej Reklam Neonowych przy ul. Sienkiewicza. (mt)