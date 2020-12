Białystok. Muzeum Sybiru ma nową pracownię konserwatorską

Grudzień 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Nowoczesna pracownia konserwatorska – to kolejna część Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, która została oddana do użytku.

To w tym miejscu są zabezpieczane i podawane renowacji pamiątki, które następnie trafią na ekspozycję stałą.

– Eksponat wjeżdża przez bramę towarową, trafia do tzw. magazynu brudnego, gdzie jest wstępnie oczyszczany, przygotowywany do tego, żeby trafić do pracowni konserwatorskiej. Dopiero po tym jest przekazywany do magazynu głównego, z którego jest wydawany na ekspozycję – mówił dyrektor muzeum prof. Wojciech Śleszyński.

Pracownia jest podzielona na dwie części: suchą i mokrą. W pierwszej sprawdzany jest stan zachowania pamiątek. W drugiej natomiast przeprowadzane są kąpiele zakwaszonych papierów, czy uzupełniane w nich ubytki, a jest to możliwe dzięki nowoczesnym urządzeniom.

– Aby wykonać konserwację dobrze mieć profesjonalnie przygotowaną pracownię i taka pracownia się tutaj znajduje. Umożliwia wszelkie badania, mamy kolorymetry, lampę do punktowania, lupę podświetlaną, stół podświetlany, mikroskop czy pH-metr – mówiła konserwator Anna Dzienis.

Muzeum Pamięci Sybiru wciąż poszukuje pamiątek związanych z zsyłkami na Sybir. Mogą to być np. przedmioty codziennego użytku, zdjęcia, czy dokumenty. (ea/mc)