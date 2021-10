Białystok. Krasnoludki i Maria Konopnicka na muralu

Październik 19, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Jeżdżąca na łyżwach Maria Konopnicka w towarzystwie krasnali zdobi jedną ze ścian Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku. To kolejny element upamiętniający pochodzącą z Suwałk pisarkę w przestrzeni miasta.

Konopnicka ma już w Białymstoku ulicę swojego imienia, szkołę, której patronuje, pomnik, a teraz malowidło ścienne, którego pomysłodawcą był wicedyrektor placówki Mariusz Cybulko.

Autor Alex Kontra na pierwszym malowidle przedstawił patronkę szkoły jeżdżącą na łyżwach. Maria Konopnicka ma na sobie spódnicę wykonaną z tkaniny dwuosnowowej, charakterystycznej dla Podlasia i nawiązującej do innego białostockiego muralu tego autora – „Chłopiec i tkanina”. Motyw jazdy na łyżwach to nawiązanie do dyscypliny sportu, którą trenują uczniowie placówki – short-track. Konopnickiej na muralu towarzyszą krasnoludki, a jeden z nich również ma łyżwy. Kolejny trzyma tarczę z barwami Białegostoku, a na hełmie ma biało-czerwoną wstążkę.

Inne namalowane przez Alexa Kontrę krasnale prezentują różne dziedziny, na których koncentruje się szkoła – przedmioty ścisłe, humanistyczne, robotyka i sztuka. Ostatni krasnal odlatuje balonem. To symbol wypuszczenia w świat wykształconych młodych ludzi. Na muralu, w tle, znajduje się też Pałac Branickich oraz Archikatedra Białostocka, która jest kościołem parafialnym placówki.

Na terenie szkoły powstały jeszcze dwa kolejne murale, klimatem i literackim nawiązaniem łączące się z tym pierwszym. Na jednym z nich krasnoludki stoją przy drzewach, na drugim grają w piłkę. (mt)