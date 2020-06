Białystok. Koronawirus w szpitalu miejskim

Czerwiec 8, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W Szpitalu Miejskim w Białymstoku potwierdzono obecność koronawirusa. Zakażeni są dwaj pracownicy szpitala. U czterech osób wynik jest niejednoznaczny i testy zostaną powtórzone.

– To efekt przeprowadzanych co dwa tygodnie wśród pracowników Szpitala Miejskiego testów na Covid-19 – informuje rzecznik prezydenta miasta Urszula Boublej. – Testy wykonywane są na zlecenie dyrekcji. Od teraz do odwołania pracownicy szpitala będą badani co tydzień.

Po wykryciu dwóch pozytywnych przypadków koronawirusa w Szpitalu Miejskim Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zdecydowała o przebadaniu wszystkich 140 pracowników oraz wszystkich 34 pacjentów szpitala. Zapadała także decyzja o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów do odwołania.

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Nocna, Świąteczna Pomoc Lekarska działają bez zmian. Budynek, w którym realizowane są te świadczenia jest oddzielony od części głównej szpitala, jest osobne wejście. (mt/mc)