Białystok. Konsultacje w sprawie nowego osiedla

Listopad 20, 2020

W Białymstoku może powstać osiedle Bagnówka. Miałoby być wyodrębnione z części obszaru Jaroszówki i Wygody. Chcą tego sami mieszkańcy, którzy z takim apelem wystąpili do władz miasta.

Miejscowość Bagnówka istniała 400 lat, a w 1973 roku została włączona do Białegostoku. Mieszkańcy chcieliby przywrócenia tej historycznej nazwy.

Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Miasto na opinie mieszkańców czeka do 11 grudnia. Ankietę można wypełniać elektronicznie, na stronie urzędu miasta lub papierowo wrzucając ją do specjalnej urny. Można to zrobić w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 lub budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1. (mt/mc)