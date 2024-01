Białystok jest miastem przyjaznym kierowcom

15 stycznia, 2024

Kierowcy w Białymstoku teoretycznie nie mają powodów do narzekania. Z rankingu przeprowadzonego przez Yanosik i Oponeo wynika, że stolica Podlasia jest miastem przyjaznym zmotoryzowanym.

W kategorii miast, w których poruszamy się najszybciej, Białystok uplasował się na 3. miejscu. Tę samą pozycję miasto zajęło w kategorii „Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania”. Zapytaliśmy mieszkańców, czy zgadzają się z wynikami rankingu.

– Białystok jest przyjaznym miastem dla kierowców, chociaż zimą nasze drogi są kiepsko odśnieżone. Jest sporo obwodnic i dlatego ruch jest łatwiejszy. Pod względem godzin szczytu to wypada i tak w miarę dobrze w porównaniu na przykład do Warszawy. Największe korki są przed 7:00. O 15:00 to jest tragedia przyjechać przez Białystok, ostatnio wracałem 45 minut. Problem może być ze znalezieniem miejsc parkingowych. Parkingi dla kierowców są drogie, były i zawsze będą. W większych miastach są większe problemy, Białystok nie wypada najgorzej.

W zestawieniu brano pod uwagę m.in. prędkość jazdy, liczbę zgłoszonych kolizji czy koszty ponoszone przez kierowców w strefach płatnego parkowania. (jł)

Z białostockimi kierowcami rozmawiała Julia Łata.