Białystok. Jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji dobiega końca

Grudzień 14, 2020

źródło: UM Białystok/ fot. Adam Ludwiczak źródło: UM Białystok/ fot. Adam Ludwiczak

Węzeł Porosły już prawie gotowy. Dziś (14.12) mają zakończyć się prace budowlane, natomiast we wtorek (15.12) rozpocznie się techniczny odbiór inwestycji.

Miasto również musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Do czasu zakończenia wszystkich formalności kierowców będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, tak jak dotychczas.

Węzeł Porosły to połączenie ekspresowej ósemki z trasą generalską w Białymstoku. Jego budowa rozpoczęła się na początku 2019 roku.

W ramach inwestycji przebudowana została droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy Białegostoku do węzła Porosły oraz droga wojewódzka na fragmencie od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Narodowych Sił Zbrojnych do węzła Porosły. To łącznie około 10 km. Wykonano jezdnie główne, drogi serwisowe oraz rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową. Powstały też estakady i wiadukty.

Koszt budowy wyniósł ponad 252 mln zł, z czego 205 mln pochodziło z Unii Europejskiej. (ea/mc)