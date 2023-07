Białystok. Gratulacje dla złotych Lowlandersów

17 lipca, 2023

Gratulacje dla Lowlanders Białystok, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Prezydent Białegostoku spotkał się w poniedziałek (17.07) z drużyną Lowlanders Białystok, która po raz drugi z rzędu została mistrzem Polski w futbolu amerykańskim. Były gratulacje i podziękowania za dobrą promocyjną pracę na rzecz miasta.

Prezesowi klubu Piotrowi Morko prezydent wręczył pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny.

– Bardzo serdecznie chciałbym pogratulować, ale też podziękować za to, że świetnie reprezentujecie Białystok. Jesteście takimi ambasadorami naszego miasta. Sport jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym nośnikiem promocyjnym. Nosicie w swojej nazwie również nazwę naszego miasta – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

8 lipca w finałowym meczu na płycie stadionu Polonii Warszawa Lowlanders Białystok wygrali z Silesią Rebels Katowice (38:35). Decydujące o zwycięstwie punkty Lowlandersi zdobyli na 6 sekund przed końcem spotkania.

– Bardzo się ciesze, że możemy co roku spotykać się w tym miejscu. Cieszymy się, że nasza drużyna te dobre wspomnienia może po sobie zostawić i będziemy na pewno robili wszystko, co w naszej mocy, żeby w kolejnych latach również piąć się na szczyt, żeby być top 1. Nam wszystkim zależy na tym, aby być najlepszą drużyną w Polsce i to robimy. Chciałbym podziękować władzom miasta, że od lat nas wspierają. Wy nam pomagacie, my robimy robotę. To jest symbioza, tak to powinno wyglądać. Bardzo za to dziękujemy – powiedział prezes klubu, Piotr Morko.

Białostoczanie wywalczyli trzecie mistrzostwo Polski. Wcześniej zdobyli je w 2018 i 2022 roku. Więcej, bo czterokrotnie, polską futbol ligę wygrywali jedynie Panthers Wrocław. (mt)