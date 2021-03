Białystok. Galeria Arsenał wyróżniona w prestiżowym rankingu Tygodnika Polityka

Marzec 3, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Białostocka Galeria Arsenał znalazła się na 3. miejscu wśród dwudziestu najlepiej ocenionych galerii w Polsce. Ranking co dwa lata publikuje tygodnik „Polityka”. W poprzedniej edycji zestawienia Galeria Arsenał zajęła 9. miejsce.

Ranking przygotowuje co dwa lata Piotr Sarzyński – dziennikarz „Polityki” zajmujący się między innymi popularyzowaniem sztuki. „Podobno z latami narasta rutyna. Nie w przypadku Moniki Szewczyk, która podlaską galerią kieruje od 30 lat, a realizuje program świeży jak kwietna łąka w maju. A przede wszystkim doskonale wyczuwa, czym sztuka żyć powinna. Świadczy o tym choćby głośna wystawa „Strach”, nad którą patronat demonstracyjnie wycofywał minister Gliński (czyż może być lepsza rekomendacja?). W ogóle zbiorowe wystawy problemowe to specjalność galerii, by jeszcze wspomnieć „Milk Me Sugar” (o języku jako narzędziu opresji), „Wiosnę na osiedlu Bema” (o manipulowaniu polityką historyczną) czy „Historie o starości”. Także dużo ciekawych i niebanalnych wystaw indywidualnych. Oaza niezależności w prawicowym żywiole Podlasia” – napisał Piotr Sarzyński.

Pierwsze miejsce w rankingu zostało przyznane Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na drugim znalazła się Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie. (mt/mc)