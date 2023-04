Białystok. Fontanny zostaną uruchomione na majówkę

27 kwietnia, 2023

Fontanna na Plantach/ fot. Marcin Jakowiak UM Białystok Fontanna na Plantach/ fot. Marcin Jakowiak UM Białystok

Początek sezonu wiosenno-letniego to znak, że w Białymstoku znów będą czynne fontanny miejskie. Po raz pierwszy w tym roku zostaną uruchomione w sobotę (29 kwietnia).

Na terenie Białegostoku znajduje się 13 fontann miejskich:

na Rynku Kościuszki,

na Skwerze im. Pawła Bogdana Adamowicza,

w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej,

w Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

na terenie dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich (dwie fontanny),

na terenie Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich (cztery fontanny),

na Skwerze im. Świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza,

w Parku Planty,

w parku kieszonkowym przy ul. Parkowej 23.

Ponadto są jeszcze dwa zdroje uliczne: na Rynku Kościuszki i na terenie wodnego placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja.

– Białostockie fontanny uruchomimy przed majówką. Wiemy, że mieszkańcy czekają na ten moment, bo spacer z widokiem na spływającą z fontann wodę to duża przyjemność. To także atrakcja dla turystów i gości odwiedzających nasze miasto – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Największa i najważniejsza fontanna miejska zlokalizowana w Parku Planty będzie pracowała w dni powszednie w trybie uproszczonym w godz. od 9.00 do 23.00, natomiast podświetlenie strumieni wodnych będzie uruchamiane od godz. 20.00 do 23.00.

W soboty, niedziele i dni wolne od pracy fontanna będzie pracowała w trybie rozszerzonym (świątecznym) z większą liczbą figur wodnych i strumieni. Wzbogacony program świetlny będzie uruchamiany w tych samych godzinach, czyli od 20.00 do 23.00.

Pod koniec lata, od 1 września do 31 października, czas pracy fontanny będzie skrócony i będzie to związane z krótszym dniem i niższymi temperaturami. (at)