Białystok. Dzień Uśmiechu z Fundacją Dr Clown

6 października, 2023

Marta Gosiewska, Dr Clown/Fot. A. Topczewska Marta Gosiewska, Dr Clown/Fot. A. Topczewska

Białostoczanie świętowali w piątek (6.10) Dzień Uśmiechu wraz z Fundacją Dr Clown. Tak jak w całej Polsce wolontariusze fundacji pojawili się również w białostockiej komunikacji miejskiej w koszulkach z logo fundacji Dr Clown i balonami.

Autobus wystartował sprzed Rynku Kościuszki w kierunku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa.

– Promujemy uśmiech, życzliwość i otwartość ludzi względem siebie. Tego dnia zwracamy uwagę na to, jak ważny jest uśmiech i pomoc. Rozdajemy naklejki z przesłaniem i cytatami: „Mam na ciebie oko”, „Bez względu na wiek uśmiech to lek”, a także zakładki do książek – mówi Marta Gosiewska, koordynatora Fundacji Dr Clown Oddział w Białymstoku.

Akcja była kontynuowana w UDSK, gdzie wolontariusze prowadzili terapię śmiechem, rozdawali autorskie układanki, naklejki i recepty na uśmiech.

Fundacja Dr Clown od lat niesie uśmiechy do chorych w szpitalach. Wolontariusze tzw. Doktorzy Clowni, podczas wizyt przebrani są w fantazyjne, różnobarwne stroje i aby odwrócić uwagę chorych od szpitalnej rzeczywistości wykorzystują interaktywne zabawy, animacje, ale także wspierają rozmową i dobrym słowem.

– W Białymstoku terapie prowadzimy teraz raz w tygodniu, chcemy, by było ich więcej, dlatego potrzebujemy kolejnych wolontariuszy i zachęcamy, by do nas dołączyć. Czekamy na osoby pełnoletnie i pełne energii – dodaje Marta Gosiewska.

Zgłaszać się można poprzez stronę Fundacji Dr Clown Oddział Białystok. (at)