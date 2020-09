Białystok. Dwie młode kobiety odpowiedzą za próbę rozboju

Wrzesień 24, 2020

źródło: KMP Białystok źródło: KMP Białystok

Białostoccy policjanci zatrzymali dwie kobiety podejrzane o usiłowanie rozboju na 24-latku. Obie trafiły już do aresztu.

Napastniczki zaprosiły pokrzywdzonego do mieszkania na os. Nowe Miasto, po czym grożąc nożem i szczując psem, zażądały od niego 10 tys. złotych. W przeciwnym razie, miały opublikować jego nagie zdjęcia w internecie.

21-latka i jej o rok starsza koleżanka szybko zostały zatrzymane, bo mężczyzna zgłosił sprawę na policję.

Decyzją sądu kobiety trafiły na 3 miesiące do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. (mt/mc)