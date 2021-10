Białostoczanie zdecydowali, które projekty będą zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego 2022

Październik 29, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku, tężnie solankowe, ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego czy zielone strefy relaksu – m.in. takie projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Białostoczanie zdecydowali, które pomysły powinny otrzymać dofinansowanie. W sumie zrealizowane zostaną 32 inicjatywy.

– Łącznie złożono 112 projektów, mieszkańcy w głosowaniu wybrali 32, z tego 17 to działania osiedlowe i 15 to projekty ogólnomiejskie. Myślę, że to świadczy o dużej aktywności mieszkańców, dlatego, że największy projekt uzyskał około 8 tysięcy głosów, a najmniejszy ponad 300. Widać też taką dużą wrażliwość, bo sporo wybranych projektów dotyczy ekologii, albo rekreacji – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Najwięcej głosów wśród projektów ogólnomiejskich zdobył gabinet weterynaryjny i szpital w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.

– Największą liczbę głosów uzyskał projekt, w ramach którego przewiduje się remont gabinetu weterynaryjnego. Jeśli chodzi o pomysły osiedlowe to największą ilość głosów zdobył projekt „Elektryk – feel good 2”, który zakłada modernizację łazienek oraz reorganizację terenu zielonego, ustawienie altany ogrodowej, obiektów małej architektury oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego – informuje dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska.

Podczas głosowania wypełniono prawie 57,5 tys. kart elektronicznych i papierowych, z czego 8 tysięcy było nieważnych.

– Częściowo były zdublowane karty, zdarzało się, że ktoś głosował sześć, dwanaście razy, więc wszystkie te karty są nieważne. Martwi nas, że dużo osób, które głosowało elektronicznie nie dokończyło tej czynności i nie kliknęło w link, żeby potwierdzić, że dokonały tego wyboru. Zdarzały się też karty wypełnione przez osoby nie mieszkające w Białymstoku – dodaje Urszula Dmochowska.

Na realizację projektów przeznaczono 12 mln złotych. (ea)