Białostockie piłkarki ręczne zwyciężyły w Wielkim Turnieju Województwa Podlaskiego

Statuetki dla najpopularniejszych wg. internautów, podlaskich drużyn sportowych wręczył marszałek województwa Łukasz Prokorym. Joanna Strzałkowska, prezes zwycięskiego klubu podkreśliła, że do rywalizacji w plebiscycie podeszli jak do walki na piłkarskim parkiecie szczypiorniaka.

– My jesteśmy piłkarkami ręcznymi, jesteśmy twarde babki, co tu dużo mówić, podeszłyśmy do tego zadaniowo, zmobilizowałyśmy naszych kibiców, udostępniając oczywiście ten konkursy na naszej stronie, zachęcając do głosowania, sprowokowane po prostu stanęłyśmy na szczycie naszych intencji i starałyśmy się wygrać – dodaje Joanna Strzałkowska, prezes Klubu Piłki Raczej Białystok.