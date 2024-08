Białostocki szpital przeprowadził unikalną operację tętniaka

29 sierpnia, 2024

Chirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzili skomplikowaną operację wstawienia nowego typu stentgraftu u pacjentki z tętniakiem aorty. To trzecia taka operacja w Polsce, a pierwsza w Województwie Podlaskim.

61-letnia pacjentka z Białegostoku zmagała się z poważną chorobą – tętniakiem aorty zstępującej. To schorzenie, które zagrażało jej życiu, wymagało natychmiastowej interwencji. Chirurdzy naczyniowi i kardiochirurdzy z USK w Białymstoku podjęli się wykonania wyjątkowo skomplikowanej operacji.

Nowa metoda leczenia

Podczas zabiegu lekarze wszczepili pacjentce specjalny stentgraft, który wzmocnił osłabioną ścianę aorty. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na uniknięcie bardziej inwazyjnych operacji otwartych. Co istotne, zastosowany stentgraft jest dostępny w różnych rozmiarach, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko powikłań, takich jak uszkodzenie mózgu.

Przełom w polskiej medycynie

Warto podkreślić, że tego typu operacje są w Polsce wciąż rzadkością. Jest to trzecia taka operacja w Polsce, a pierwsza w Województwie Podlaskim. Białostocki szpital jest jednym z niewielu ośrodków, w których przeprowadza się tak zaawansowane zabiegi. Dzięki temu pacjenci z naszego regionu mają dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia.

Czynniki ryzyka i profilaktyka

Lekarze przypominają, że głównymi czynnikami ryzyka rozwoju tętniaka aorty są palenie papierosów i nadciśnienie tętnicze. Aby zapobiec powstawaniu tego schorzenia, warto regularnie wykonywać badania profilaktyczne, takie jak RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej i echo serca. (pc)