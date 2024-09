Białostocki Festyn Obywatelski to okazja do poznania projektów w Budżecie Obywatelskim 2025

15 września, 2024

Pomysły, na które białostoczanie będą głosować w Budżecie Obywatelskim 2025, będzie można poznać w niedzielę (15.09) w Parku Planty na Białostockim Festynie Obywatelskim.

Do wybory będzie 81 pomysłów, w tym 26 ogólnomiejskich i 55 osiedlowych. To 5 projektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, 20 z kategorii budowa, remonty i modernizacje budynków, modernizacja obiektu szkolnego, elewacja, remont przestrzeni szkolnej, 21 dotyczących sportu i rekreacji, 11 to projekty „zielone”, czyli nasadzenia drzew i skwerów, miniparki, ogrody, miejsca wypoczynku, kolejnych 11 związanych jest z infrastrukturą drogową, 8 to działania kulturalno-społeczne i sportowe oraz 5 pomysłów jest w kategorii „inne”, czyli np. zakup wyposażenia, zakup pojazdów.

Podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego wnioskodawcy projektów zaprezentują mieszkańcom swoje pomysły (na scenie lub na stoisku promocyjnym). Mieszkańcy będą mogli poznać zasady Budżetu Obywatelskiego w specjalnie przygotowanym stoisku informacyjnym. W trakcie festynu będą czekały także liczne atrakcje dla dzieci. Zaplanowano m.in. pokaz magika, bezpłatne lody i kawę, animacje, gry i zabawy, kącik malucha i kącik plastyczny, dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane, malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków. Będzie też stoisko Policji, Straży Miejskiej, Białostockiej Akademii Rodziny i Wodociągów Białostockich.

Białostocki Festyn Obywatelski odbędzie się w niedzielę (15.09) od 12.00 do 18.00 w Parku Planty niedaleko fontanny przy Alei Zakochanych. Głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim 2025 rozpocznie się 24 września i potrwa do 7 października. (red.)