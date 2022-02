Białostocka „Śniadecja” ma certyfikat jakości!

Luty 22, 2022

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oficjalnie pochwalił się certyfikatem akredytacyjnym. Taki certyfikat dostają szpitale, które mają najwyższe standardy – od zarządzania, poprzez zabiegi i opiekę nad pacjentami. I udzielają świadczeń medycznych wyższej jakości. Białostocki szpital otrzymał akredytację w wysokości aż 84 proc. To jeden z najwyższych wyników w Podlaskiem.

Szpitale z takim certyfikatem akredytacyjnym są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi i efektywniej zarządzane.

Według Cezarego Nowosielskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku szpital otrzymał wysoką akredytację – 84 proc.! – To jeden z najwyższych wyników w Podlaskiem – cieszy się dyrektor, dziękując wszystkim pracownikom szpitala, dzięki którym placówka została tak wysoko oceniona. – Akredytacja to praca zespołowa – ludzie, którzy pracują w naszym szpitalu. Akredytacja to też większe finanse dla szpitala – wskazał podczas konferencji prasowej dyrektor Nowosielski. A to oznacza od 1 200 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych w skali roku.

Gratulacje popłynęły też od Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego i Marka Malinowskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego.

– To wielki sukces i to świadczy o wysokiej jakości usług medycznych, o bardzo dobrej organizacji pracy i o bezpieczeństwie, jakie gwarantuje ten szpital jeśli chodzi o ochronę zdrowia – mówił marszałek Kosicki.

Zdaniem Marka Malinowskiego certyfikat akredytacyjny to ważny dokument, który świadczy o jakości usług i bezpieczeństwie opieki nad pacjentem.

– Jako samorząd województwa prowadzimy (co dwa lata) monitoring jakości podległych jednostek. W ostatnim takim badaniu szpital wojewódzki uzyskał 4,51 punktu w skali 5-stopniowej. To oznacza, że około 90 proc. pacjentów jest zadowolonych ze świadczonych tu usług. A pacjenci są w tym systemie najważniejsi – mówił wicemarszałek Malinowski.

Wysoki poziom zarządzania, nadzoru i ciężkiej pracy personelu szpitala wojewódzkiego potwierdza też Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

– To certyfikacja całej załogi i ich ciężkiej pracy, a jako Podlaski NFZ z kwartału na kwartał mogliśmy wzmacniać finansowo szpital wojewódzki. A było to możliwe dzięki pracy koncepcyjnej dyrekcji i pracy personelu. Ten poziom finansowania będzie więc wzrastał. A beneficjentem certyfikatu akredytacyjnego jest przede wszystkim pacjent! – dodaje dyrektor NFZ

A jak wygląda proces przyznawania certyfikatu?

Joanna Słoma, pełnomocnik ds. jakości w WSZ wyjaśnia: – Najważniejszym elementem dla szpitala przygotowującego się do akredytacji jest wdrożenie standardów akredytacyjnych. To 15 obszarów, w których jest zawartych 221 standardów. Aby szpital mógł uzyskać akredytację, każdy z tych standardów musi zostać spełniony. A na ich spełnienie składają się liczne procedury akredytacyjne, które systematyzują jakość, opiekę i zakres oraz analizy. Z analiz wyciągamy wnioski służące poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem – wylicza Joanna Słoma.

Wizyta akredytacyjna w białostockiej „Śniadecji” trwała 3 dni. – Komisja przeglądała dokumentację medyczną i ogólną, były spotkania z dyrekcją i na oddziałach. Komisja przyglądała się jak wyglądają oddziały, jak wygląda praca oraz zadawała pytania pacjentom. Największą i najlepszą pochwałę dostaliśmy za pracę oddziałów – podkreśla Joanna Słoma.

A najbardziej, 5-osobowej komisji, spodobało się zaangażowanie naszego personelu – dodaje Sławomir Gołaszewski, zastępca dyrektora ds. medycznych w WSZ.

Certyfikat akredytacyjny jest przyznawany na 3 lata. Po tym czasie komisja go weryfikuje. (at)

„Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskują wyłącznie szpitale stosujące najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania dla Szpitala św. Łukasza w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest jednak pacjent – redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych osób.”