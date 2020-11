Białostocka drużyna futbolu amerykańskiego zdobyła wicemistrzostwo Polski

Listopad 14, 2020

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Lowlanders Białystok wicemistrzami Polski w futbolu amerykańskim.

Tym razem nie udało się pokonać ekipy Wrocław Panthers, która zwyciężyła z białostocką drużyną 48 do 12 i tym samym zdobyła Polish Bowl.

Od początku spotkania, inicjatywę w grze przejęły Pantery, które do przerwy prowadziły 27 do 6. Druga część meczu również należała do zespołu z Dolnego Śląska. Ostatecznie Pantery zdobyły 48 punktów, a Lowlandersi 12.

To było trzeci z rzędu finał, w którym mierzyli się Ludzie z Nizin. Dotychczas udało im się wygrać mistrzostwo Polski tylko raz w 2018 roku. (ea/mc)