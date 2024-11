Białostoccy policjanci zatrzymali siedem poszukiwanych osób w jednym dniu!

Wśród nich był 56-latek, poszukiwany listem gończym

– Mundrowi ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany Listem Gończym. Mężczyzna został zatrzymany w Choroszczy przez miejscowych funkcjonariuszy. 56-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież w recydywie. Inny poszukiwany został zatrzymany na osiedlu Wysoki Stoczek przez policjantów z Białostockiej czwórki. W tym przypadku 33-latka była poszukiwana na 33 dni zastępczej kary aresztu – mówi st. asp. Katarzyna Molska-Zarzecka Oficer Prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku.

Inną zatrzymaną osobą był 48-latek z gminy Dobrzyniewo Duże

– Na trop 48-latka wpadli kryminalni z Białostockiej Komendy. Policjanci ustalili, że poszukiwany mężczyzna może przebywać na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Mundurowi nie mylili się i zatrzymali go w jednym z domów. 48-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do sądowego zakazu – dodaje Policjantka.