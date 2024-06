Białostoccy policjanci po raz kolejny kontrolują taksówkarzy

26 czerwca, 2024

„Bezpieczna taksówka”, fot. Hanna Kość „Bezpieczna taksówka”, fot. Hanna Kość

Polskie prawo jazdy, uprawnienia kierowców i obowiązkowe wyposażenie auto sprawdzają w środę (26.06) policjanci w trakcie akcji „Bezpieczna taksówka”.

Ma to służyć przede wszystkim bezpieczeństwu pasażerów.

– W poprzedniej akcji też mnie sprawdzali. To dla bezpieczeństwa swojego, pasażerów. Teraz w taksówkach na aplikację jeżdżą młodzi ludzie, mają zero doświadczenia i oni udają taksówkarzy. To jest dla mnie paranoja i dziwię się, że ludzie wsiadają w takie taksówki. No jak można bez prawa jazdy wozić pasażerów, a to się zdarza wśród taksówkarzy na aplikację – mówili sprawdzania taksówkarze.

To pierwsza tego typu akcja po zmianie przepisów dla taksówkarzy.

– Takie działania systematycznie prowadzimy, one mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób podróżujących taksówkami – zapewnia podkomisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego podlaskiej policji. – Natomiast rzeczywiście 17 czerwca te przepisy się zmieniły. Teraz każda osoba, która świadczy usługi przewozu odpłatnego osób, każdy obcokrajowiec, musi posiadać polskie prawo jazdy.

W przypadku kontroli kierowca taksówki bez polskiego prawa jazdy, nie będzie mógł kontynuować zarobkowego przewozu osób zatrzymanym pojazdem. (hk)

Relacja Hanny Kość: