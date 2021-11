Białoruscy badacze nagrodzeni przez polskie uniwersytety

Listopad 9, 2021

źródło: UwB/fot. Łukasz Sawicki źródło: UwB/fot. Łukasz Sawicki

Dwóch białoruskich historyków otrzymało nagrody im. Lwa Sapiehy za kształtowanie i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie niepodległej, demokratycznej Białorusi.

Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyróżnienie przyznawana jest od 2006 roku przez Uniwersytet Warszawski, Wrocławski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Główna nagrody polega na tym, że uczelnie – organizatorzy przedsięwzięcia zapewnią zwycięzcy 10 miesięcy spokojnej pracy naukowej.

– Pięć uniwersytetów funduje dla laureatów po dwa miesiące pobytu w swoich uczelniach. Nagrodzeni, jak badacze w średniowieczu, krążą od uniwersytetu do uniwersytetu. Laureat ma obowiązek przeprowadzić jeden wykład, żeby się pokazać, a resztę czasu poświęca na pracę naukową, to jest szansa na dziesięć spokojnych miesięcy pracy naukowej – wyjaśnia sekretarz Kapituły Nagrody Jan Malicki ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureatem nagrody im. Lwa Sapiehy za 2020 r. został dr Ihar Mielnikau, białoruski historyk, publicysta, dziennikarz, który obecnie jest redaktorem portalu historycznego. Jak przyznaje dzięki nagrodzie będzie mógł kontynuować swoje badania.

– Przede wszystkim to możliwość kontynuowania moich badań historycznych w bibliotekach, archiwach. To możliwość poznania innych naukowców i badaczy z Polski. To także okazja do zaprezentowania swojego dotychczasowego dorobku i wyników badań – mówił dr Ihar Mielnikau.

Laureatką 2021 r. została białoruska historyczka, badaczka, publicystka, dr Katsiaryna Kryvichanina. (ea)