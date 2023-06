Bezpłatne konsultacje zdrowotne w BCO na dzień ojca

23 czerwca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Z okazji dnia ojca Białostockie Centrum Onkologii zachęcało panów do konsultacji swojego stanu zdrowia w ciekawy sposób. Przed szpitalem była okazja obejrzeć sportowe auto, a jednocześnie porozmawiać z lekarzem o profilaktyce i diagnostyce nowotworów, ale też o zdrowym stylu życia.

Do porad zachęcała Kamila Pałka-Bujkowska — MotoFretka! Białostoczanka, która trenuje drift, a na co dzień pracuje na bloku operacyjnym w BCO.

– Mężczyźni mogą obejrzeć sobie auto, bo jednak motoryzacja płynie w męskiej krwi i przy okazji dokonali darmowej konsultacji ze specjalistą. Media i świat poszedł tak do przodu, że mężczyźni mają coraz większą świadomość i badają się, przychodzą do szpitala – mówi Kamila Pałka-Bujkowska.

Panowie przyznawali, że auto robiło wrażenie. Zapewniali, że warto się badać i korzystać z takich akcji, bo nigdy nic nie wiadomo.

– Najczęściej pytania są o nowotwory jelita grubego, bo jest to drugi najczęstszy nowotwór w Polsce – mówi Mateusz Mucha, lekarz na pododdziale chorób nowotworów przewodu pokarmowego w BCO. – Dodatkowo są pytania o nowotwory prostaty. Panowie najbardziej są zainteresowani tymi rzeczami dziedzicznymi, gdzie to już w rodzinie występowało i ludzie się niepokoją. Zastanawiają się co można zrobić by nie powtórzyć scenariusza, który się wydarzył wcześniej.

Akcja miała podkreślać, że profilaktyka jest najważniejsza, ponieważ daje szansę na wczesne wykrycie choroby, a za tym też wyleczenie. (hk)

Relacja Hanny Kość: