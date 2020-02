BCO przebada kilka tysięcy pacjentów. Placówka zdobyła miliony na profilaktykę

Luty 12, 2020

Ponad pięć tysięcy osób z województwa podlaskiego i lubelskiego będzie mogło skorzystać z badań profilaktycznych.

Białostockie Centrum Onkologii pozyskało przeszło 7 milionów złotych z Unii Europejskiej na programy dotyczące edukacji i wczesnego wykrywania nowotworów. Projekty dotyczą profilaktyki raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz nowotworów skóry. Skierowane są głównie do mieszkańców małych miejscowości, gdzie świadomość na temat wczesnego zapobiegania nowotworom jest wciąż mała.

– Staramy się pobudzić świadomość społeczeństwa na temat istotności badań profilaktycznych. Staramy się dotrzeć, do jak największej grupy osób, żeby uświadomić, że badania ratują życie. Założeniem konkursów do których przystąpiliśmy było to, aby dotrzeć do tych miejsc, w których wskaźnik zgłaszania się na badania profilaktyczne jest najniższy – mówiła kierownik Sekcji ds. Funduszy Europejskich w Białostockie Centrum Onkologii Anna Skrzeczyńska.

W ramach pięciu programów profilaktycznych, Białostockie Centrum Onkologii będzie współpracowało z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej w całym województwie i to właśnie lekarze pierwszego kontaktu będą kierowali pacjentów na badania profilaktyczne.

– POZ-ty będą pozyskiwały pacjentów i to one zawsze będą przeprowadzały pierwszą wizytę kwalifikacyjną do danego programu. Do nas bezpośrednio pacjenci się nie zgłaszają. Do nas trafiają już na badania, bo badania faktycznie będą wykonywane u nas. Informacje sukcesywnie będą pojawiały się na stronie Białostockiego Centrum Onkologii, dlatego wszyscy muszą na nią zaglądać – dodawała Anna Skrzeczyńska.

Programy będą realizowane przez najbliższe dwa lata.(ea/mc)