Bank mleka kobiecego rozszerza działalność na szpitale wojewódzkie w Podlaskiem

5 marca, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Dzieci z wojewódzkich szpitali w Białymstoku, Suwałkach i Łomży będą mogły korzystać z Banku Mleka Kobiecego prowadzonego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Bank działa od połowy styczna przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii. To pierwsza tego typu placówka w regionie, która zapewnia mleko dzieciom tych matek, które z różnych przyczyn nie mają własnego pokarmu.

– Rozszerzamy działalność na trzy szpitale, gdzie nie tylko najmłodsi pacjenci z obszaru Białegostoku będą mogli otrzymywać ten pokarm. Jest to na tą chwilę bardzo znaczące, ponieważ tak jak my chcemy się odżywiać prawidłowo, to tak samo powinniśmy przede wszystkim zadbać o najmłodszych pacjentów, jakimi są wcześniaki – mówi dr. Barbara Bebko, naczelna pielęgniarka w USK.

Porozumienie zawarte pomiędzy placówkami dotyczy nie tylko korzystania z pokarmu.

– Porozumienie dotyczy zarówno współpracy przy pozyskiwaniu mleka, jak i potem wykorzystywaniu tego mleka, które zostanie pozyskane w szpitalu klinicznym, przebadane, przygotowane już tylko do odgrzania i do podania noworodkom. Jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, ponieważ nie wszystkie mamy są w stanie karmić same, a chyba nie ma nic lepszego niż mleko matki – mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Jarosław Pokoleńczuk.

Do tej pory dawczyniami mleka było kilkanaście kobiet. (hk)