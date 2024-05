„Balladyna. Geneza Zła” w wykonaniu Teatru Sedno

9 maja, 2024

Fot. Mat. Org. Fot. Mat. Org.

Czym jest zło i skąd bierze się w człowieku? – na te pytanie odpowiedź można będzie znaleźć w spektaklu „Balladyna. Geneza Zła'” w wykonaniu młodych twórców Teatru Sedno, działającego przy Wydziale Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Sztukę można będzie zobaczyć w piątek (10.05), a także 17.05 podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

– Tym spektaklem staramy się zasięgnąć, gdzie to zło w nas zostało wszczepione, czy my się jakoś samoistnie z tym rodzimy, czy to okoliczności nas do niego zmuszają – mówi Patryk Bołtryk, założyciel Teatru Sedno i reżyser „Balladyny”. – Czy to jest tak, że człowiek jest podporządkowany jakimś potężnym siłom świata nadprzyrodzonego czy jednak to zło gdzieś jest w nas zakorzenione.

Spektakl można oglądać na Wydziale Studiów Kulturowych UwB, przy ul. Świerkowej 20, w budynku B, sali B4, na Scenie „Ojakapiękna”. Wstęp na „Balladynę” jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. (jł)

Z Patrykiem Bołtrykiem, założycielem Teatru Sedno i reżyserem spektaklu „Balladyna. Geneza Zła” rozmawiała Julia Łata: