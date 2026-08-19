4 miliony złotych na sport w Podlaskiem. Kluby otrzymały dotacje na drugie półrocze

Łącznie w całym 2026 roku na dotacje dla klubów sportowych województwo podlaskie przeznaczy 7,3 miliona złotych. W ramach obecnego naboru podpisano umowy z klubami z Białegostoku oraz powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Wartość podpisanych podczas uroczystości umów to 2,6 miliona złotych.

– Jesteście naszymi ambasadorami. Sport jest świetnym środkiem promocji naszego regionu – mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

Wsparcie trafi między innymi do klubów piłkarskich, futsalowych, koszykarskich, siatkarskich, rugby czy futbolu amerykańskiego. Dotacje mają pomóc w prowadzeniu działalności sportowej, szkoleniu zawodników, organizacji treningów i udziału w rozgrywkach.

Marszałek Marek Malinowski podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy zdecydowano się na przeprowadzenie dwóch naborów półrocznych, co ma ułatwić klubom planowanie i finansowanie działalności.

– To jest nasza wspólna inwestycja w sport i rozwój młodych talentów. Niektórzy właśnie w tego typu klubach zaczynają swoją karierę, żeby później zdobywać laury na arenach Polski, Europy i świata – zaznaczył członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

To nie koniec tegorocznego wsparcia dla podlaskiego sportu. Kolejne umowy mają zostać podpisane 4 września w Szelmencie oraz 5 września w rejonie Łomży.

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(pc)