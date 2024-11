Awanse i wyróżnienia w Podlaskiej Straży Granicznej. Zobacz zdjęcia

– służba w straży granicznej jest trochę moim marzeniem, spełnieniem się, możliwością rozwijania się w w mundurze. Od dziecka byłem wychowany w mundurze przez rodziców, trochę innym niż straż graniczna, ale jednak. Służąc straży granicznej czuję, że robię to co powinienem – komentował plutonowy Michał Masalski.

Jednym z wybranych do awansów na wyższy stopień był plutonowy Michał Masalski, pełniący służbę na tak zwanej Zielonej Granicy.

Podczas uroczystości wręczono także medale, oraz odznaki straży granicznej. Wśród wyróżnionych odznaką była Starsza Chorąży Sztabowa Agata Koper, z placówki Straży Granicznej w Białowieży

– Zostałam wyróżniona, też w związku z naszym świętem niepodległości, i czuję się doceniona, dowartościowana. No chociażby właśnie dlatego, że to jest takie docenienie tego mojego wkładu, służby, poświęcenia, bo wiadomo, czasami kosztem rodziny i życia prywatnego. Natomiast chciałabym to robić w dalszym ciągu, bardzo dziękuję za tę odznakę no mam nadzieję, że to nie koniec moich wyróżnień – Mówiła starsza chorąży sztabowa Agata Koper.