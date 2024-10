Aura Mesy i Lej Mi Pół już w ten piątek w Białymstoku!

2 października, 2024

W piątek 4 października w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół Aura Mesy, natomiast w Zmianie Klimatu zagra grupa Lej Mi Pół. Oba koncerty odbędą się pod patronatem medialnym Radia Akadera.

Aura Mesy to zespół, który wyłonił się z fascynacji morskimi opowieściami, żeglarskimi pieśniami i muzyką akustyczną. Ich twórczość, którą trudno zaszufladkować, mieści się w szeroko pojętej poezji morskiej i piosence żeglarskiej, ale nie unika eksperymentów z innymi formami muzyki akustycznej. Początki zespołu sięgają białostockiej tawerny Ryczące Czterdziestki, gdzie spotkali się pasjonaci żagli i wspólnego śpiewania. To tam narodziły się pierwotne projekty muzyczne – The Coofels oraz Capsize. Choć ich kariery nie trwały długo, z popiołów tych formacji wyrósł Prawy Ostry – projekt, który z impetem zdobył szantową scenę.

Prawy Ostry nie przetrwał jednak próby czasu, a jego członkowie, Przemek Maruchacz i Przemek Burel, postanowili kontynuować muzyczną drogę w duecie. Po trudnych początkach udało im się odnaleźć swój muzyczny rytm, a sukcesy na festiwalach, w tym Grand Prix na festiwalu Kopyść w 2008 roku, dodały im skrzydeł. To właśnie wtedy do zespołu dołączył basista Tomasz Matłocha, co zapoczątkowało nowy rozdział w historii formacji – narodziny Aura Mesy.

Podczas piątkowego koncertu w Klubie Muzycznym Sześcian publiczność będzie mogła zanurzyć się w klimatach poezji morskiej i szant, które są esencją twórczości zespołu. Aura Mesy to jednak nie tylko szanty – ich muzyka, choć zakorzeniona w tradycji żeglarskiej, jest eklektyczna i pełna różnorodnych brzmień, które z pewnością przypadną do gustu zarówno miłośnikom klasycznych piosenek żeglarskich, jak i fanom muzyki akustycznej.

W Zmianie Klimatu na scenie zagości zespół Lej Mi Pół – formacja znana z połączenia absurdalnego humoru i energetycznej muzyki. Choć ich występy to przede wszystkim satyryczna rozrywka, muzyka pozostaje integralnym elementem całego widowiska, będąc tłem dla niespodziewanych wydarzeń i interakcji z publicznością. Znani z ciętego języka i wyjątkowej chemii między członkami, Lej Mi Pół to trio, które gwarantuje niezapomnianą imprezę, gdzie granica między sceną a publicznością niemalże zanika. Ich koncerty są pełne humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz interakcji, które trudno odzobaczyć. W dorobku zespołu znajdują się cztery płyty, w tym ich ostatnie wydawnictwo „Wędrowny Druciarz” z 2022 roku. (hp)