Artur Andrus, Dorota Wellman i Petros Psyllos na Podlaskim Kongresie Kultury

28 listopada, 2024

Mat.org.

Podlaski Kongres Kultury, czyli debatę o kulturze, jej twórcach i odbiorcach w zmieniającym się świecie organizuje Podlaski Instytut Kultury.

Prelegentami będą: Artur Andrus, który da również recital kabaretowy, Dorota Wellman skupi się na zmianach w kulturze w ostatnich latach, a Petros Psyllos będzie się zastanawiał czy sztuczna inteligencja w kulturze jest twórcza czy odtwórcza.

– Powstaje mnóstwo na przykład aplikacji do robienia grafik, nawet do generowania filmów. Dzisiaj już nie trzeba milionów na zaawansowane kamery, aktorów, czy gości, którzy scenariusz napiszą. Scenariusz może czatGPT napisać, a później program zrobi z tego film i ten film będzie bardzo realistyczny, jakby nagrany przez największych profesjonalistów. Więc to wszystko się zmienia. Sztuczna inteligencja jest kreatywna wbrew temu, co niektórzy mówią, testy pokazują, że już mniej więcej na poziomie człowieka – mówi Petros Psyllos, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz innowator wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje osiągnięcia.

Podlaski Kongres Kultury ma być przestrzenią do dyskusji na temat potrzeb, jakie dostrzegamy w obszarze działań twórczych i możliwości ich zaspokojenia. Panel dyskusyjny odbędzie się w piątek (29.11) w auli Wydziału Nauk o Edukacji o 15:00. (hk)

Petros Psyllos o sztucznej inteligencji w kulturze: