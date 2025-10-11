Art Białystok 2025 – Sztuka, architektura i spotkania z artystami na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

11 października, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Ponad 40 artystów z całej Polski i setki dzieł sztuki wypełniają halę Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, gdzie trwa Art Białystok – Targi i Forum Sztuki. Do 12 października 2025 roku Białystok będzie centrum sztuki współczesnej, architektury i edukacji. Art Białystok łączy uznanych twórców, młodych artystów oraz absolwentów i nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej.

Targi sztuki na Wydziale Architektury

W hali Wydziału Architektury można zobaczyć prace z różnych dziedzin: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, instalacji i mediów cyfrowych. Art Białystok to jednak nie tylko wystawy – to także panele dyskusyjne, wykłady i spotkania z artystami, które tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń między światem sztuki i nauki.

– Politechnika Białostocka jest i zawsze będzie otwarta na sztukę. Na naszym Wydziale Architektury działa Instytut Sztuki, który kształci kreatywnych twórców i łączy technikę z artystyczną wrażliwością – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Sztuka i architektura – spotkanie twórców z całej Polski

Art Białystok pokazuje, że Białystok jest miastem otwartym na sztukę współczesną. Wśród wystawców znajdują się zarówno artyści z Podlasia, jak i z innych regionów kraju. Wspólna przestrzeń hali Wydziału Architektury staje się miejscem dialogu między tradycją a nowoczesnością, doświadczeniem a świeżym spojrzeniem młodych twórców.

– Nieprzypadkowo Targi odbywają się właśnie tutaj. Wydział Architektury to przestrzeń, w której sztuka i technika przenikają się na co dzień. Swoje prace prezentują nasi dydaktycy, studenci i absolwenci – to prawdziwa wizytówka naszego Instytutu Sztuki – podkreśla Prof. Tatjana Misiuk, dziekan Wydziału Architektury.

Młodzi artyści i doświadczeni twórcy z Politechniki Białostockiej

Wśród uczestników Art Białystok można spotkać wielu absolwentów grafiki i malarstwa Politechniki Białostockiej, m.in. Joannę Półkośnik, która podkreśla emocjonalny związek z miejscem.

– Uczyłam się w tym budynku, a dziś wracam tu z moją sztuką. Maluję abstrakcyjnie, bawię się kolorem i fakturą – to powrót do korzeni, ale w zupełnie nowym wymiarze – mówi Joanna Półkośnik.

Aleksandra Magnuszewska, ilustratorka i absolwentka Politechniki, opowiada o technice tworzenia unikatowych grafik z jednej matrycy – każda praca jest niepowtarzalna. Na wystawie znajdziemy też prace znanych artystów, nie związanych z uczelnią. Jest tutaj m.in. rzeźbiarz Eugeniusz Geno Samsonowicz, który pokazuje wyjątkowe rzeźby w drewnie, a wraz z córką Julią stworzył cykl łączący rzeźbę i akt. Na Art Białystok znajdziemy również wystawy domów aukcyjnych i instytucji kulturalnych.

Art Białystok – trzy dni spotkań ze sztuką

Art Białystok to nie tylko wystawa, ale także forum dialogu i współpracy między artystami, architektami i miłośnikami kultury. Wydarzenie pokazuje, że Politechnika Białostocka to nie tylko uczelnia techniczna, ale również ośrodek kreatywności i nowoczesnej edukacji artystycznej. Każdy dzień przynosi nowe spotkania, emocje i inspiracje, a Wydział Architektury Politechniki Białostockiej staje się miejscem, w którym sztuka spotyka naukę.

Gdzie i kiedy?

Targi i Forum Sztuki – Art Białystok 2025 odbywają się jeszcze w dniach:

Sobota, 11 października 2025: 11:00 – 20:00

Niedziela, 12 października 2025: 11:00 – 18:00

Adres:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z wernisażu Art Białystok 2025: