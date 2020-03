Aplikacja „Kwarantanna domowa” już dostępna

Marzec 22, 2020

fot. Natalia Galicz fot. Natalia Galicz

Selfie zamiast wizyty policjantów. Tak mogą wyglądać kontrole w czasie kwarantanny. Już można korzystać ze specjalnej aplikacji, która ma usprawnić pracę policji.

To prosty sposób na potwierdzenie, że osoby poddane kwarantannie dotrzymują jej warunków. Po zainstalowaniu aplikacji należy wykonać tzw. zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie. Pomoże też system GPS, który sprawdzi, czy dana osoba przebywa w miejscu kwarantanny. Jeśli nie będzie jej w domu, albo dana osoba nie wyśle zdjęcia to wtedy zostaną powiadomione służby.

Aplikację Kwarantanna domowa można pobrać z Google Play lub App Store. Więcej informacji jest tutaj.

Przypomnijmy, że grzywna za złamanie kwarantanny została podwyższona i może wynieść do 30 tys. złotych. (mt/mc)