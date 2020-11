Apel o równość i tolerancję. Wspólne stanowisko samorządowców

Listopad 13, 2020

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i samorządowcy z innych miast wystosowali specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wobec mniejszości i grup dyskryminowanych. To w związku z przypadającym w najbliższy poniedziałek (16.11) Międzynarodowym Dniem Tolerancji.

– Dzisiaj my, prezydenci i burmistrzowie polskich miast, okazujemy solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych. […] Każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej – napisano w apelu.

Podpisało się pod nim blisko trzydziestu prezydentów i burmistrzów. Oprócz włodarza Białegostoku, także m.in. prezydenci Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania, czy Łodzi. (mt/mc)