Podlaskie. Wspólny apel o ochronę Kruszynian

Czerwiec 11, 2021

źródło: FB posła PO Roberta Tyszkiewicza źródło: FB posła PO Roberta Tyszkiewicza

Pod hasłem „Ratujmy Kruszyniany” wystartowała zbiórka podpisów pod petycją do marszałka i radnych sejmiku woj. podlaskiego.

Głos mieszkańców regionu ma wpłynąć na władze wojewódzkie w przyspieszeniu prac nad objęciem Kruszynian i ich okolicy Parkiem Krajobrazowym. To pozwoliłoby na skuteczną ochronę tatarskiego miasteczka przed grożącym mu fermom drobiu.

Kruszyniany to wyjątkowe miejsce w skali Europy. To tu, jak nigdzie indziej, najpełniej widać wielokulturowe tradycje Podlasia. To dom wielu pokoleń polskich Tatarów, zamieszkujących te ziemie od kilku stuleci, a namacalnym świadectwem ich wielowiekowej obecności są uznane w Polsce za Pomnik Historii meczet i mizar, których historia sięga XVIII wieku – przekonują autorzy petycji.

Akcję „Ratujmy Kruszyniany!” zainaugurowali w Białymstoku poseł PO Robert Tyszkiewicz, prof. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, Bronisław Talkowski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach i Maciej Sidorowicz, prezes Stowarzyszenia Dolina Nietupy. (mt)