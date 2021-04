Andrea Bocelli na scenie z Orkiestrą OiFP

Kwiecień 2, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli wystąpi w koncercie wielkanocnym z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej. Widowisko pokaże w wielkanocną niedzielę (04.04) TVP1.

Bocelli zaprezentuje widzom telewizyjnej Jedynki utwory ze swojej najnowszej płyty „Believe”, ale także kompozycje, które przyniosły mu światową sławę, takie jak „Time To Say Goodbye”, czy „Perfect Symphony”. Razem ze słynnym tenorem zaśpiewa też jego syn Matteo.

Podczas rejestracji koncertu w warszawskim Ufficio Primo artyście towarzyszyła Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespół wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej, pod batutą Carlo Berniniego. Koncert poprowadził Tomasz Kammel.

Współorganizatorem tego wydarzenia zostało Województwo Podlaskie.

– Koncert „Cud życia” to wyjątkowe wydarzenie muzyczne o pięknym przesłaniu dotyczącym wiary i nadziei. Wpisuje się ono doskonale w czas wielkanocny, ale także daje siłę w trudnym okresie pandemii – mówi marszałek Artur Kosicki. – Jestem dumny, że artyście o międzynarodowej sławie towarzyszyła Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, w skład której wchodzą muzycy reprezentujący światowy poziom. To doskonała promocja nie tylko jednej z naszych najważniejszych instytucji kultury, ale też regionu – podkreśla.

Andrea Bocelli to włoski tenor, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 80 milionów płyt. Był również pięciokrotnie nominowany do nagrody Grammy. W dorobku ma także nominację do nagrody Emmy, a piosenka którą wykonał wspólnie z Celine Dion została nagrodzona Złotym Globem oraz była nominowana do Oscara.

Koncert „Cud życia” zostanie wyemitowany w TVP1 w niedzielę 4 kwietnia o godz. 21.15. Powtórkę będzie można obejrzeć na tym samym kanale w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.45. (mt/mc)