Adrian Siemieniec przez kolejne dwa lata będzie trenerem Jagiellonii Białystok

15 stycznia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok

Trener Adrian Siemieniec zostaje w Jagiellonii Białystok. Szkoleniowiec podpisał nową umowę z „Dumą Podlasia” na kolejne dwa lata. Nowe kontrakty podpisało też czterech zawodników Jagi.

Adrian Siemieniec odpowiada za wyniki Żółto-Czerwonych od kwietnia 2023 roku, kiedy zastąpił na stanowisku szkoleniowca Macieja Stolarczyka. Od momentu objęcia swojej funkcji Siemieniec poprowadził białostoczan w 30 oficjalnych meczach (27 ligowych i trzech pucharowych), w których jego podopieczni zanotowali bilans 17 zwycięstw, siedmiu remisów i sześciu porażek.

Trwający sezon jest dla trenera Siemieńca drugim w roli szkoleniowca Jagiellonii Białystok. Poprzednią kampanię Jagiellończycy zakończyli na 14. miejscu w tabeli, a na półmetku obecnej są wiceliderem stawki z trzema punktami straty do przewodzącego zestawieniu Śląska Wrocław. Z kolei w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski prowadzeni przez trenera Siemieńca gracze dotarli do ćwierćfinału, w którym czeka ich rywalizacja z Koroną Kielce.

Także piłkarze: Rui Nene, Mateusz Skrzypczak, Wojciech Łaski i Kristoffer Hansen zostają w Jagiellonii Białystok na dłużej.

Kontrakty z obrońcą, pomocnikiem i skrzydłowym Żółto-Czerwonych zostały przedłużone do końca sezonu 2024/2025. Rui Nene trafił do Jagiellonii Białystok latem 2022 roku. 'Duma Podlasia” jest dla Portugalczyka pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Mateusz Skrzypczak jest wychowankiem Lecha Poznań, do składu Jagi dołączył przed sezonem 2022/2023. Natomiast Wojciech Łaski trafił do białostockiego zespołu z GKS-u i rozegrał do tej pory w żółto-czerwonych barwach 23 mecze.

Z kolei obecna umowa Norwega z Żółto-Czerwonymi wygasa po kampanii 24/25. Hansen jest wychowankiem Larvik Turn. Do Jagiellonii trafił we wrześniu ubiegłego roku po półtorarocznym pobycie w Łodzi. (at na podst. jagiellonia.pl)