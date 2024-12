Nietypowy finał interwencji. Policjant pogryziony przez agresywnego …mężczyznę

Mundurowi otrzymali informację o nietrzeźwym mężczyźnie awanturującym się w jednym z mieszkań w Białymstoku. Na miejscu zauważyli 28-latka, który krzyczał w stronę stojącego w oknie mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że między współlokatorami doszło do sprzeczki i szarpaniny.

– W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie i zaczął wyzywać policjantów. Ze względu na jego stan nietrzeźwości oraz okoliczności zdarzenia, funkcjonariusze doprowadzili go do izby wytrzeźwień. Na miejscu 28-latek stawiał opór i zaatakował jednego z policjantów, gryząc go w kciuk. Został jednak szybko obezwładniony – relacjonuje młodsza aspirant Anna Godlewska z białostockiego oddziału prewencji.