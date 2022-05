9. PKO Białystok Półmaraton. Zamknięte ulice i utrudnienia dla kierowców [MAPA]

Maj 13, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed nami biegowy weekend z 9. PKO Białystok Półmaraton. Największe wydarzenie biegowe w tej części Polski przyniesie szereg utrudnień dla kierowców.

Od soboty (14.05) od 9:00 do niedzieli (15.05) do 18:00 całkowicie lub częściowo zamknięte dla ruchu kołowego będą ulice w centrum Białegostoku. W związku z tym inaczej pojadą autobusy.

Wydarzenie, w sobotę (14.05) o 9:00 zainauguruje Bieg Śniadaniowy z Placu Marszałka Piłsudskiego. O 14:00 pobiegną dzieci w Biegu Juniora. Zaplanowano trzy dystanse: 100 m, 600 m i 1 km.

W niedzielę (15.05) o 9:30 czeka nas bieg główny na dystansie półmaratonu.

– Trasa będzie przebiegała Aleją Piłsudskiego, Branickiego, Świętojańską, 11 Listopada, Wiosenną, Świerkową, Zwierzyniecką, Mickiewicza, Legionową. Półmaraton będzie się składał z dwóch 10-kilometrowych pętli. Po tej drugiej pętli biegacze zbiegają na metę, która jest pod Ratuszem – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega.

Natomiast o 13:30 wystartuje Bieg na 5.

– Start jest z tego samego miejsca co Półmaraton, czyli z Alei Piłsudskiego. Biegacze będą biegli Piłsudskiego, Branickiego, Świętojańską, 11 Listopada, Zwierzyniecką, Mickiewicza, Legionową i na Sienkiewicza będzie meta – dodaje Kuczyński.

Trasę biegów będzie zabezpieczać policja.

– To, co najważniejsze z punktu widzenia kierowców to to, żeby kierowcy już zawczasu zapoznali się z tym, którędy będzie przebiegała trasa biegu, gdzie mogą ewentualnie chcieć się przemieszczać, jak najprościej w to miejsce dojechać. Oczywiście w każdej z takich problemowych sytuacji policjanci, którzy będą na trasie, którzy będą zabezpieczać i dbać o bezpieczeństwo zarówno biegaczy, jak i widzów, ale też innych użytkowników dróg, są do dyspozycji i służą pomocą – mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podinspektor Tomasz Krupa.

Będzie to dziewiąta już edycja PKO Białystok Półmaraton. We wszystkich biegach swój udział zapowiedziało ponad 3,7 tys. osób, w tym 900 dzieci.

Nowością tegorocznych zawodów będzie Strefa Finiszera ulokowana w Ogrodach Branickich. Biegacze będą tam częstowani regionalnymi potrawami, do dyspozycji będzie również strefa masaży. Biegowi będzie towarzyszyć akcja charytatywna na rzecz chorego na nowotwór Julka. (mt)

14 maja 2022 r.:

Adama Mickiewicza (od Placu Branickich do ul. Elektrycznej) w godz. 9.00-9.10,

Akademicka (od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Świętojańskiej) w godz. 9.10-9.20,

Świętojańska (od ul. Akademickiej do Placu Katyńskiego) w godz. 9.10-9.20,

Plac Katyński w godz. 9.15-9.45,

11 Listopada (od ul. Zwierzynieckiej do Placu Katyńskiego) w godz. 9.20-9.30,

Henryka Sienkiewicza (od ul. dr Ireny Białówny do ul. Legionowej) zamknięcie całkowite w godz. 11.00-16.30,

Legionowa (od ul. Marii-Curie Skłodowskiej do ul. Kościelnej) zamknięcie całkowite w godz. 13.00-16.30,

Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Henryka Sienkiewicza do Ronda dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy) zamknięcie prawej jezdni w kierunku Ronda od 14 maja 2022 r. od godz. 16.00 do 15 maja 2022 r. do godz. 18.00;

15 maja 2022 r.:

Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Henryka Sienkiewicza do Ronda dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy) zamknięcie lewej jezdni w kierunku Ronda w godz.7.00-13.30,

Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Częstochowskiej) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-12.30,

Jana Klemensa Branickiego (od Ronda dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Świętojańskiej) zamknięcie całkowite od godz. 7.00-14.30,

Pałacowa (od ul. Warszawskiej do Ronda dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy), zamknięcie prawej jezdni w kierunku Ronda w godz. 7.00-13.30,

Świętojańska (od ul. Jana Klemensa Branickiego do ul. Adama Mickiewicza) zamknięcie prawego pasa w kierunku ul. Adama Mickiewicza w godz. 8.30-14.30,

Świętojańska (od ul. Adama Mickiewicza do Placu Katyńskiego) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-14.30 (możliwy będzie wyjazd z parkingu CH Alfa w prawo),

11 Listopada (od Placu Katyńskiego do ul. Zwierzynieckiej) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-14.30,

11 Listopada (od ul. Zwierzynieckiej do ul. Wiosennej), zamknięcie całkowite w godz. 8.30-13.00,

Konstantego Ciołkowskiego, zamknięcie ścieżki rowerowej (od wjazdu do Kampusu do ul. Wiosennej) w godz. 8.30-13.00,

Wiosenna, zamknięcie ścieżki rowerowej (od ul. Konstantego Ciołkowskiego do ul. 11 Listopada) w godz. 8.30-13.00,

Wiosenna zamknięcie buspasa (od ul. 11 Listopada do ul. Świerkowej) w godz. 8.30-13.30,

Świerkowa (od ul. Wiejskiej do budynku Uniwersytetu) zamknięcie prawego pasa w kierunku Uniwersytetu w godz. 8.30-13.30,

Świerkowa (od budynku Uniwersytetu do ul. Zwierzynieckiej) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-13.30,

Zwierzyniecka (od ul. Świerkowej do ul. 11 Listopada) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-15.00,

Zwierzyniecka (od ul. Wiejskiej do ul. 11 Listopada) zamknięcie prawej jezdni w kierunku ul. 11 Listopada w godz. 8.30-14.00,

Zwierzyniecka (od ul. Św. Pio do ul. 11 Listopada) zamknięcie prawej jezdni w kierunku ul. 11 Listopada w godz. 8.30-14.30,

Adama Mickiewicza (od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej) zamknięcie całkowite w godz. 8.30-15.00,

Adama Mickiewicza (od ul. Elektrycznej do Placu Branickich) zamknięcie całkowite w godz. 7.00-15.30,

Plac Branickich, zamknięcie całkowite w godz. 7.00-15.30,

Legionowa (od Placu Branickich do ul. Henryka Sienkiewicza) zamknięcie całkowite w godz. 7.00-15.30,

Legionowa (od ul. Marii-Curie Skłodowskiej do ul. Henryka Sienkiewicza) zamknięcie całkowite w godz. 7.00-15.30,

Henryka Sienkiewicza (od ul. dr Ireny Białówny do ul. Legionowej) zamknięcie całkowite w godz. 7.00-15.30.

Po przebiegnięciu zawodników, będzie przywracana dotychczasowa organizacja ruchu.