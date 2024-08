Wystawa „Moda na gwiazdki” w Galerii Marchand

30 sierpnia, 2024

Galeria Marchand. Moda na gwiazdki, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Marchand. Moda na gwiazdki, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Moda na gwiazdki” to wspólny mianownik łączący tkaniny pięciu tkaczek działających w grupie #tkamy. Katarzyna Daniewicz, Ewa Kępa, Urszula Mendryk, Beata Palikot-Borowska oraz Aleksandra Staszak pokazują swoje tkaniny inspirowane folklorem w Galerii Marchand.

Każda z pięciu kobiet interpretuje ten motyw inaczej – dobierając kolory, rodzaj przędzy i formę.

– Wystawa dotyczy tkanin i motywu gwiazdki. To jest taka nasza myśl przewodnia, która łączy całą naszą grupę #tkamy. Jesteśmy pięcioma bytami, pięcioma kobietami w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, o różnym temperamencie, o różnym przedstawianiu siebie na zewnątrz i chciałyśmy, żeby coś nas połączyło, może ograniczyło, może otworzyło nam możliwość na swoje spojrzenia na jeden temat w różny sposób. Z tego względu, że jest to wystawa na sierpień, wystawa, kiedy spadają persejdy, kiedy jest właśnie noc spadających gwiazd i dzieje się magia, tutaj stwierdziłyśmy, że to będzie dobry motyw przewodni. Motyw z tkanin ludowych, czyli tkany przez kobiety jeszcze z pierwszej, drugiej połowy XX wieku, a my chciałyśmy go przetransponować na współczesną modłę, czyli pokazać go w zupełnie innej nowej odsłonie – mówi Beata Palikot-Borowska.

Wystawę grupy #tkamy w Galerii Marchand można oglądać do 14 września. (jd)

Z Katarzyną Daniewicz, Ewą Kępą, Urszulą Mendryk, Beatą Palikot-Borowska i Aleksandrą Staszak rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: