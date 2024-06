Wiadomości

22 czerwca, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Setka podlaskich uczniów ze szkół ponadpodstawowych spotkała się w sobotę (22.06) z ministrą Barbarą Nowacką, aby przedstawić postulaty dotyczące zmian w polskiej szkole.

Do pierwszego okrągłego stołu zaproszono reprezentacje uczniowskie m.in. z liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych, szkół branżowych i techników. Przyjechali ze wszystkich podlaskich powiatów. Młodzież przekazała, jakie zmiany chciałaby wprowadzić w polskim szkolnictwie. To m.in. nowoczesne podejście do opracowywania treści z różnych przedmiotów czy odciążenia od prac domowych z przedmiotów „niematuralnych”. Rozmawiano też o zmniejszeniu liczby godzin lekcyjnych. Wiele postulatów dotyczyło spraw finansowych m.in. dofinansowania zakupu podręczników szkolnych. Poruszono też kwestie przygotowania psychologicznego nauczycieli do wykonywania zawodu, ich szkoleń, ale też zarobków. Uczniowie zwracali również uwagę na przestarzałą, pamiętającą często lata 70. XX wieku infrastrukturę i wyposażenie.

Ministra znaczyła że, celem ministerstwa edukacji jest taka zmiana, aby młodzież do szkoły „szła z przyjemnością”, a do tego potrzebne jest konsultowanie zmian także ze środowiskiem uczniowskim. Okrągły Stół Uczniowski to pilotażowe spotkanie, które ma otworzyć cykl debat z uczniami z całej Polski. (red.)