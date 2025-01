85. rocznicę pierwszej wywózki na Sybir upamiętnią uczestnicy Biegu Pamięci Sybiru

30 stycznia, 2025

Bieg Pamięci Sybiru, źródło: Muzeum Pamięci Sybiru Bieg Pamięci Sybiru, źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

Blisko tysiąc osób już zgłosiło się na Bieg Pamięci Sybiru, który odbędzie się w przyszłą sobotę (08.02) w Białymstoku, ale biegacze chętni do upamiętnienia Sybiraków na sportowo mogą się jeszcze zgłaszać.

Do wyboru są dwie trasy po Lesie Turczyńskim: 5 i 10 km oraz możliwość wzięcia udziału w biegu wirtualnym, w którym do pokonania jest dowolna trasa powyżej 5 km do końca lutego. Na trasie Muzeum Pamięci Sybiru organizuje również cztery punkty, które mają zapewnić niezapomniane odczucia.

– W zeszłym roku postawiliśmy na dźwięk. Uczestnicy, przebiegając trasę, mogli usłyszeć występy chóru. W tym roku z dźwięku przechodzimy bardziej w wizualne efekty. Będą to zarówno efekty świetlne, jak i też takie, które można by nazwać 4D, bo nasi biegacze poczują coś na własnej skórze. I mogę też zdradzić, że punkty będą cztery. Każdy będzie troszkę inny. Będą wszystkie w scenerii nocnej, tak jak i cały bieg, więc to oświetlenie, te efekty, które naszej skóry dotkną, myślę, że zrobią na wszystkich uczestnikach duże wrażenie – mówi Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru.

To już 7. edycja biega. Na medalach w tym roku jest maszyna do szycia, którą rodzina Sitarskich zabrała na Sybir. Tak jak w poprzednich edycjach uczestnicy wybierają Sybiraków, których upamiętnią swoim biegiem. – Ta konkretna rodzina wybrana przez zawodnika będzie umieszczona na numerze startowym i w taki sposób biegacze mogą upamiętnić te rodziny, które były wywiezione w te odległe zakątki Związku Sowieckiego – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega.

Bieg Pamięci Sybiru w białostockim Lesie Turczyńskim odbędzie się 8 lutego, natomiast tydzień później, czyli 15 lutego bieg odbędzie się również we Wrocławiu. Ponadto do końca lutego można wziąć w biegu wirtualnym. Organizatorzy przywidują, że sumie w tegorocznych biegach udział weźmie około 2 tysiące osób.

Bieg Pamięci Sybiru upamiętnia 85. rocznicę pierwszej wywózki na Sybir i stanowi początek obchodów. Główne odbędą się 10 lutego przy Grobie Nieznanego Sybiraka. W programie znalazło się też zapalenie świateł pamięci, a także wydarzenie muzyczne, czyli Trzeci Syberyjski Salon Ambientu. (hk)