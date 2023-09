70 lat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

12 września, 2023

70-lecie Śniadecji w OiFP/Fot. A. Topczewska

70-lecie działalności świętował we wtorek (12.09) Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego – najstarszy szpital w regionie. Do Opery i Filharmonii Podlaskiej na uroczystość przybyli obecni i dawni pracownicy Śniadecji, ich dyrekcja, przedstawiciele władz samorządowych, czy duchowieństwa.

Śniadecja to jeden z największych szpitali w Podlaskiem. W placówce mieści się 17 oddziałów, funkcjonują 33 poradnie. – Rocznie hospitalizowanych jest 30 tys pacjentów, poradnie specjalistyczne przyjmują 100 tys. chorych i przeprowadzanych jest 12 tysięcy operacji – wylicza dyrektor placówki Cezary Nowosielski.

Ostatnie 8 lat to szereg inwestycji, włącznie z przebudową i remontem, za ponad 191 mln zł i 70 projektów, czyli. ok. 10 projektów rocznie. To jedyny szpital w północno-wschodniej Polsce, który posiada robota da Vinci.

– W przyszłości jest plan budowy kolejnego budynku, w miejscu budynku administracyjnego, który połączy ginekologię z neurologią, tak by skomunikować cały szpital – dodaje dyrektor Nowosielski. A na dalsze lata życzy i sobie i szpitalowi dalszych inwestycji i rozwoju. – Chcemy pracować jak najlepiej się da dla mieszkańców województwa podlaskiego – podkreśla dyrektor.

W Śniadecji pracuje ok. 1200 osób, w tym prawie 600 pielęgniarek i położnych oraz ponad 400 lekarzy. Pracownicy szpitala chwalą swoją placówkę:

Podczas uroczystości byłym i obecnych pracownikom wręczono odznaczenia i medale za długoletnią pracę, uroczystość uświetnił koncert i bankiet. (at)