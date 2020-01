500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski

Styczeń 14, 2020

Blisko 18 tys. wniosków o 500 plus dla osób niesamodzielnych trafiło już do podlaskiego ZUS. To niespełna 70 procent uprawnionych, a to oznacza, że do wszystkich informacja o świadczeniu jeszcze nie dotarła.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.

– Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w aktach ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia do wniosku będą musiały dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 złotych brutto. (mt/mc)