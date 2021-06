39. Dni Choroszczy. Znany jest już program imprezy

Czerwiec 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Choroszcz będzie świętować. Już w piątek (11.06) rozpoczną się trzydniowe 39. Dni Choroszczy. Będą wypełnione spotkaniami z historią, kulturą, sztuką i muzyką.

Organizatorzy – Burmistrz Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – przekonują, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Preludium do Dni Choroszczy będzie spotkanie online z lokalnymi historykami. W programie święta znalazły się spotkania autorskie, wernisaż wystawy, zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy, gry i zabawy dla najmłodszych, a także koncerty. Wystąpią m.in. Lukasyno, Nervovoohoży czy Jack Kill Project. (mt)

CZWARTEK 10 CZERWCA: HISTORYCZNY PRZEDTAKT

Do 39. Dni Choroszczy wprowadzi XVIII Kawiarenka Historyczna. 10 czerwca o godz. 18.00 on-line na kanałach Fb Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy choroszczańscy lokalni historycy: Jan Adamski i Józef Waczyński z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy opowiedzą o historii Dni Choroszczy: jak się rozpoczęły, jak niegdyś przebiegały i jak przez lata się zmieniały. Refleksja historyczna o przeszłości z pewnością doskonale wprowadzi nas w teraźniejszość święta Choroszczy.

DZIEŃ 1 – PIĄTEK 11 CZERWCA: LITERATURA I MALARSTWO

Pierwszy dzień 39. Dni Choroszczy to popołudniowe spotkania: najpierw z literaturą, a następnie z malarstwem:

godz. 17.00, Plac dr. Z. Brodowicza – spotkanie autorskie z Urszulą Gajdowską. Okazją do rozmowy z młodą pisarką jest jej pierwsza książka pt. ‚Zadziorna Baronówna’ z cyklu „W dolinie Narwi”.

Urszula Gajdowska – rodzinnie związana z Rusakami k. Moniek, obecnie białostoczanka. Jej powieść – „Zadziorna Baronówna” to debiut literacki oraz pierwszy tom cyklu obyczajowo-historycznego „W dolinie Narwi”, którego fabuła rozgrywa się na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku. Współorganizatorami spotkania są Książnica Podlaska i Starostwo Powiatowe.

UWAGA: Wydarzenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia, w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (przeniesienie wydarzenia do budynku).

godz. 19.00, galeria M-GCKiS w Choroszczy – wernisaż wystawy obrazów Jana Reszecia

Wystawa obrazów choroszczanina Jana Reszecia jest wyjątkowa, ponieważ kontynuuje cykl odkrywania twórczości choroszczańskich artystów i szerokiego ich pokazywania współczesnym pokoleniom. Idea ta narodziła się w choroszczańskim Centrum Kultury w 2018 roku – w postaci projektu pn. ‚Ucieczka z Szuflady’, który promował współcześnie tworzące osoby związane z Choroszczą. Po blisko 10 wystawach w ramach ‚Szuflad’, w lutym 2020 roku odbył się wernisaż ‚Akwareli’ Albina Waczyńskiego. Obecna wystawa malarstwa Jana Reszecia jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Powstała z prywatnych zbiorów osób, które pozytywnie zareagowały na odzew M-GCKiS w Choroszczy z prośbą o wypożyczenie obrazów artysty.

Jan Reszeć – urodził się w 1937 roku w Ruszczanach, jako syn Stanisława i Anny Reszeć (zd. Zagórska), zmarł w latach 90. XX w również w Ruszczanach; jest pochowany na choroszczańskim cmentarzu.

W latach 60. XX wieku ukończył filologię polską w Studium Nauczycielskim w Białymstoku i podjął pracę jako nauczyciel. Pan Jan uprawiał malarstwo olejne o bardzo charakterystycznej zimnej palecie barw i krótkich pociągnięciach pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce sakralnej, scenki rodzajowe oraz pejzaże Choroszczy i okolic. W pamięci mieszkańców Gminy Choroszcz, dla której tworzył swoje obrazy, pozostał do dziś, jako bardzo oczytany, kulturalny i skromny człowiek, wybitny malarz.

Tym bardziej, niezmiernie nam miło zaprosić wszystkich Państwa na otwarcie wystawy malarstwa Jana Reszecia. Obrazy będzie można oglądać w galerii M-GCKiS w Choroszczy do końca lipca br.

DZIEŃ 2 – SOBOTA 12 CZERWCA: WĘDKARSTWO I RAP

Drugi dzień 39. Dni Choroszczy rozpocznie się na sportowo, a zakończy akcentami współczesnej muzyki:

godz. 8.00, „Kominowe Bajoro” – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy

Zapraszamy wędkarzy i niewędkujących miłośników tego sportu. Zapisy na zawody odbywają się do czwartku 10 czerwca u prezesa Koła Wędkarskiego „Amur”, pod nr. tel.: 509 898 885. Zapraszamy do wędkowania i kibicowania – oczywiście cichego, co by nie spłoszyć ryb.

godz. 18.00, Plac dr. Z. Brodowicza – scena muzyki RAP

Wieczór 2. dnia 39. Dni Choroszczy zdominuje muzyka RAP w wykonaniu: S8N, Adzky’ego, Amigos – oraz gwiazdy wieczoru – LUKASYNA.

S8N – definiuje w sobie mocne brzmienie i wersy, które zawsze celnie trafiają w samo sedno. Młody artysta posiada ogromny potencjał, jednak stale stawia na rozwój. Ma za sobą parę zagranych na żywo show, przed wykonawcami takimi m.in. jak: Białas, Malik Montana, Quebonafide, Zeamsone, Smolasty.

Adzky – na scenie obecny jest od paru lat. To reprezentant Choroszczy, które swoje umiejętności ukształtował na rodzimym podwórku. Prezentuje bezkompromisowy styl, łącząc wiele rapowych podgatunków: od delikatnych śpiewanych refrenów po agresywne utwory o mocnej treści. Koncert podczas 39. Dni Choroszczy promuje najnowszy album Adzky’ego pn. „Muszą to wiedzieć”, wydany przy pomocy wytwórni Fresh N Dope; za produkcję płyty odpowiedzialny jest młody utalentowany białostocki producent – Rygor. Podczas występu Adzky’ego można spodziewać się też starszych utworów.

Amigos – to podlaska ekipa rapowa, zrzeszająca artystów tj. Adzky, Gurzyn, Iwan, Zey, producenta Rygora oraz Dja Giorgio Bassmaniego. Mają za sobą wiele wspólnych koncertów i utworów. To mieszanka, która sprawia, że podczas ich występu nikt nie będzie się nudzić nawet przez moment.

godz. 20.00, Plac dr. Z. Brodowicza – występ LUKASYNA

Drugi dzień 39. Dni Choroszczy zwieńczy gwiazda muzyki rap – Lukasyno:

Lukasyno – to właściwie Łukasz Szymański – filar białostockiej sceny i jeden z raperów, którego – bez cienia wątpliwości – można zaliczyć do pionierów ulicznego rapu w Polsce, propagator kultury kresowej i życia w zgodzie z naturą. Ekofilozof i architekt. Lukasyno działalność artystyczną prowadzi od ponad 20 lat. Jest twórcą 6 albumów solowych i współzałożycielem grup WNB Wychowani na błędach i NON Koneksja, z którymi nagrał 4 albumy. Współpracował również z takimi wykonawcami jak m.in. Waco, Sokół, Peja, Paluch, Kali, Pih, Hemp Gru, Fu, Pono, Juras, Włodi, Nizioł, Siwers, Ero, Pablo Pavo, Bon One, Bas Tajpan, Kala, Miss God, Kfartet, Południce, Grzech Piotrowski i wielu innych. W 2019 roku współtworzył projekt Nautilus, łączący nowe brzmienia, muzykę elektroniczną i rap. 11 grudnia 2020 roku ukazał się jego najnowszy album „Pachnę ogniem”, zbierając bardzo dobre recenzje; płyta zadebiutowała na 5. miejscu zestawienia OliS. Lukasyno konsekwentnie od lat w swoich utworach i klipach, osiągających miliony wyświetleń, zabiera słuchaczy w świat widziany przez mężczyznę wiernego swoim wartościom. Jego teksty ujmują autentycznością, bogatego w doświadczenia człowieka.

DZIEŃ 3 – NIEDZIELA 13 CZERWCA: ZABAWY DLA DZIECI, MUZYKA ESTRADOWA I ROCK

Niedziela 39. Dni Choroszczy to przestrzeń dla dzieci, a także strefa lokalnej muzyki:

godz. 13.00, Plac dr. Z. Brodowicza – promocja poezji dziecięcej Weroniki Krysiewicz

Weronika Krysiewicz – to mieszkanka Choroszczy, rodzinnie związana z malowniczym nadnarwiańskim Kruszewem. Autorka wyczulona jest na piękno przyrody, na każdym kroku docenia jej walory. Pragnie zaszczepić w młodych ludziach miłość, szacunek i dumę do lokalnej ziemi – małej Ojczyzny. Do tej pory wydała dwa tomiki wierszy; następny – jest już w przygotowaniu. Najnowszy, pt. ‚Wśród zielonych traw’ będzie promowany trzeciego dnia 39. Dni Choroszczy.

godz. 13.30, Plac dr. Z. Brodowicza – animacje dla dzieci

Gmina Choroszcz wraz z grupą animatorów z „Animacji Fascynacji” zapraszają wszystkich najmłodszych do gier i zabaw ruchowych: puszczania wielkich baniek, udziału w wielkoformatowej grze, a także do skorzystania z innych atrakcji. Zapewniamy moc zaangażowania, pozytywnej energii i serca, by wywołać uśmiech dzieci i zaopatrzyć je w najlepsze doświadczenia i wspomnienia.

godz. 14.30, Plac dr. Z. Brodowicza – występ „Rytmów Czasu”

Rytmy Czasu – to młodzieżowy zespół wokalny, kierowany przez Jerzego Tomzika, działający od 2003 roku. Grupa doskonali swe umiejętności wokalne w Pracowni Muzycznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. ‚Rytmy Czasu’ wiele koncertują – mają na swoim koncie ponad sto występów w Polsce i za granicą. Specjalnie na 39. Dni Choroszczy ‚Rytmy Czasu’ przygotowały całkowicie nowy, rozrywkowy repertuar.

godz. 16.15, Plac dr. Z. Brodowicza – scena rocka: Nervovoohoży i Jack Kill Project

Nervovoohoży – to zespół, który powstał na początku 1993 roku z inicjatywy trzech choroszczan: Andrzeja Sztabelskiego, Adama Kamieńskiego i Piotra Grygucia. Muzyka, jaką wykonują, określana jest mianem nowofalowej, z elementami punka; chce stanowić opozycję wobec zalewających nas landrynkowych melodyjek. Pozostałą część zespołu tworzą: Zbigniew Rojecki – bass, Wojtek Grabowski – perkusja; następie, jako drugi gitarzysta, dołączył do grupy Rafał Korziński. Obecnie zespół koncertuje w składzie: Andrzej Sztabelski (gitara prowadząca i wokal), Krzysztof Malinowski (gitara i wokal), Dariusz Łuszcz (gitara basowa) i Rafał Zachowicz (perkusja).

Jack Kill Project – to autorski projekt muzyczny Jacka Szkila, który od wielu lat, zafascynowany muzyką gitarową, w zaciszu domowym tworzył autorskie kompozycje. W pewnym momencie dojrzał do tego, by przynajmniej część z nich uwiecznić na nagraniach studyjnych. Po zaproszeniu do współpracy kilku artystów, powstały interesujące propozycje muzyczne. W rezultacie udało się stworzyć coś, co może podobać się szerszej publiczności. Podczas 39. Dni Choroszczy Jack Kill Project wraz z zespołem Nervovoohoży wykona swoje utwory.