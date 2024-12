33 godziny bluesa non stop. Podlaski Maraton Bluesowy w 6-ścian Pubie

14 grudnia, 2024

W Białymstoku trwa próba pobicia rekordu Polski w graniu bluesa non stop. W sumie 22 wykonawców z Polski i zagranicy musi grać przez 33 godziny podczas VI Podlaskiego Maratonu Bluesowego.

Maraton rozpoczął się w piątek (13.12) i potrwa do późnych godzin nocnych w sobotę (14.12). W programie oprócz znanych i renomowanych wykonawców z kręgu muzyki bluesowej pojawią się zespoły m.in. rockowe, jazzowe, soulowe i hiphopowe. Pierwsza edycja koncertu odbyła się w 2018 roku. Wówczas celem było ustanowienie rekordu na poziomie 28 godzin. Od tego czasu rekord pobijany jest co roku o kolejną godzinę. (red.)

W TYM ROKU NA SCENIE:

13.12 – PIĄTEK

17:00 – KASA CHORYCH

18:30 – CIRA

20:00 – JORGOS SKOLIAS & GRZEGORZ KAPOŁKA

21:30 – TRIBUTE TO JEFF BECK – LUKI KULCZAK ELECTRIC BAND

23:00 – GĘSIA SKÓRKA BLUES BAND



14 XII – SOBOTA

00:30 – THE BL BLUES BAND

2:00 – ELEKTRYCZNA PAPUGA

3:30 – DEEP BLUES ROCK BAND

5:00 – TEREN C

6:30 – ELIOT GRAVES

8:00 – LUCKY LOOSER BLUES BAND

9:30 – KŁUSEM Z BLUESEM

11:00 – BLUES FRIENDS

12:30 – BR BLUES BAND

14:00 – COTTON WING

15:30 – THE BUMPERS

17:00 – THE OLD DZIADS

18:30 – LED ZEPPELIN SHOW BY ZEPPELINIANS

20:00 – JOANNA DUDKOWSKA & CHUC FRAZIER (USA) BAND

21:30 – SARAH QUIST (UK) & KATIE BRADLEY (UK) & YESWAY BAND

23:00 – LESZEK CICHOŃSKI GUITAR WORKSHOP & JOSE TORRES

00:30 – BIAŁYSTOK BLUES SESSION