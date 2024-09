230 uczniów rozpoczęło rok szkolny w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej

2 września, 2024

Rozpoczęcie roku szkolnego w ALO PB, fot. Hanna Kość

To kameralna szkoła i nastawiona na naukę przedmiotów ścisłych. 230 uczniów rozpoczęło w poniedziałek (02.09) rok szkolny w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej.

Wśród pierwszoklasistów jest 57 osób. Oni na rozpoczęciu roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej ubrani byli na galowo, natomiast starsze roczniki przyszły w togach i biretach.

– Wprowadziliśmy do klas pierwszych język hiszpański, natomiast klasy starsze mają koło olimpijskie, jeżeli chciałyby się uczyć tego języka. Oprócz tego w klasach trzecich podzieliliśmy matematykę na grupy, to jest największe rozszerzenie w całym cyklu szkolnym i wydaje mi się, że to przyniesie efekt. Natomiast taką nowością jest fakt powołania nowego tworu, to jest Rada Absolwentów, która ma się składać z naszych absolwentów, którzy są studentami Politechniki Białostockiej z różnych wydziałów. W ten sposób pomyśleliśmy, że naszą młodzież jeszcze bardziej włączymy w życie akademickie – mówi Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej są cztery profile, jest to architektura i budownictwo, przemysł przyszłości, informatyka i programowanie. Uczniowie mogą się również rozwijać w dziesięciu kołach zainteresowaniach, takich jak koło matematyczne, robotyczne czy centrum mistrzostwa informatycznego, ale jest też zespół muzyczny czy szkolne koło wolontariatu. (hk)

Relacja Hanny Kość: