22-latek nękał sąsiadki. 2 miesiące spędzi teraz w areszcie

Czerwiec 11, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie 22-latek, który terroryzował swoją sąsiadkę. Wtargnął do mieszkania kobiety i groził jej pozbawieniem życia.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja w jednym z mieszkań na osiedlu Antoniuk. Wtedy to do mieszkania 65-latki wtargnął sąsiad i pomimo jej próśb, nie chciał go opuścić. Mężczyzna był agresywny. W trakcie rozmowy uderzył kobietę w twarz i groził jej pozbawieniem życia.

O całej sytuacji 65-latka poinformowała dyżurnego Komisariatu Policji III w Białymstoku. Policjanci ustalili, że podobna sytuacja miała miejsce również u innej z sąsiadek.

W minioną niedzielę (07.06), mundurowi zatrzymali 22-latka w jego mieszkaniu. W trakcie przeszukania kryminalni z białostockiej „trójki” znaleźli u niego narkotyki. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty. Odpowie za groźby karalne, naruszenie miru domowego i posiadanie środków odurzających. (mt/mc)