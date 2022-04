16. AfryKamera w Białymstoku

Harmonogram pokazów:

9 kwietnia

18:15 Syn (Tunezja, Francja, Liban, Katar, 96′), bilet w kasie – 18 zł / online – 16 zł

12 kwietnia

18:30 Pewnego razu w Ugandzie (Uganda, USA, 92′), bilet w kasie – 18 zł / online – 16 zł

13 kwietnia

18:15 Moffie (RPA, Wielka Brytania, 103′), bilet w kasie – 18 zł / online – 16 zł

14 kwietnia

18:30 Przestańcie nas filmować (Niderlandy, 95′), bilet w kasie – 18 zł / online – 16 zł

Opisy filmów:

Syn

reżyseria: Mehdi M. Barsaoui

Tunezja, Francja, Liban, Katar 2019, 96′

Tunezja, 2011 rok. Meriem i Fares to nowoczesne, szczęśliwe małżeństwo, które spędza wakacje z 11-letnim synem Azizem w rodzinnych stronach. Podczas jazdy autem ich syn zostaje postrzelony przez rebeliantów islamskich i w tragicznym stanie trafia do szpitala. Wraz z rozwojem akcji okazuje się, że Aziz musi przejść przeszczep wątroby, Fares nie jest jego biologicznym ojcem, a prawo tunezyjskie jest niezwykle restrykcyjne w obliczu dramatu rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji takiej jak bohaterowie.

Mehdi M. Barsaoui stworzył film, który może być porównywany z dziełami Asghara Farhadi’ego, stając się przy tym nowym, niezwykle ważnym głosem w świecie kina arabskiego.

Dramat, który doskonale uchwycił złożone ludzkie emocje w ich społeczno-kulturowym, historycznym i politycznym kontekście

Boyd van Hoeij “The Hollywood Reporter”

Mehdi M. Barsaoui – tunezyjski reżyser, absolwent Instytutu Sztuk Multimedialnych w Tunisie i reżyserii na DAMS w Bolonii. Autor filmów krótkometrażowych “Sideways” (2010), “Bobby” (2013) i “We’re Just Fine Like This” (2016). “Syn” to jego debiut pełnometrażowy.

Pewnego razu w Ugandzie

scenariusz i reżyseria: Cathryne Czubeck, Hugo Perez

Uganda, USA, 2020, 92′

W slumsach Wakaliga na obrzeżach Kampali znajduje się Wakaliwood, pierwsza firma produkująca filmy akcji w Ugandzie. Powołał ją do życia w 2005 roku Isaak Nabwana, który pełni w Wakaliwoodzie funkcję scenarzysty, reżysera, montażysty i producenta. Z uwagi na brak środków produkcje są niskobudżetowe, a wszystko tworzone jest w myśl zasady DIY. Gdy w 2012 roku do zespołu dołącza zafascynowany produkcjami tam powstającymi Alan Hofmanis z Nowego Jorku, dzięki jego działaniom o tym wyjątkowym miejscu zaczyna być głośno w różnych zakątkach na świecie.

Cathryne Czubeck w swym dokumencie w znakomity sposób pokazała historię i fenomen Wakaliwoodu i jego twórcy, człowieka o niezwykłej wyobraźni, pasji, wrażliwości i kreatywności.

(…) ekscytujące spojrzenie na karierę niezależnego, zerobudżetowego afrykańskiego twórcy.

John Defore “The Hollywood Reporter”

Cathryne Czubeck – reżyserka i producentka z Nowego Jorku, specjalizująca się w filmach dokumentalnych i komercyjnych realizacjach, m.in. dla Vogue, Glamour, Vanity Fair, Porsche. Twórczyni serii “Screw You Cancer”, która otrzymała wyróżnienie “Television Academy Honor” za wykorzystanie telewizji w zwiększaniu świadomości i pokazywaniu ważnych problemów społecznych. Autorka dokumentu “A Girl and a Gun” (2013), który miał swoją premierę na DOC NYC.

Moffie

scenariusz i reżyseria: Oliver Hermanus

obsada: Kai Luke Brümmer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak

RPA, Wielka Brytania, 2019, 103′

W 1981 roku RPA rozpoczęła operację militarną na granicy z Angolą, aby bronić się przed rozprzestrzenianiem komunizmu oraz zachować panującą politykę apartheidu. Wszyscy biali chłopcy po ukończeniu szesnastego roku życia zostali wysłani na dwuletnią służbę wojskową, która miała nauczyć ich nienawiści do komunizmu, gejów i Afrykanów. Wśród nich znalazł się Nicholas, który w trakcie służby zaczyna odkrywać swoją tożsamość seksualną, tak sprzeczną z obowiązującymi normami. Nieśpieszny i subtelny w pewnych momentach film Olivera Hermanusa pokazuje nam dramat konfliktu zbrojnego, represje na gejach w czasach apartheidu, ale i próbę zachowania własnego ja nawet w najgorszych warunkach.

Południowoafrykański twórca kina autorskiego Oliver Hermanus tworzy swoje arcydzieło. To brutalna, ale zarazem olśniewająca historia młodzieńczego gejowskiego pożądania na angolskim froncie wojennym.

Guy Lodge „Variety”

Oliver Hermanus – nagradzany reżyser urodzony w Kapsztadzie, ukończył studia humanistyczne w London Film School. Zadebiutował w 2009 roku filmem “Shirley Adams”, który miał premierę na Festiwalu Filmowym w Locarno. “Moffie” to jego czwarty film pełnometrażowy.

Przestańcie nas filmować

scenariusz i reżyseria: Joris Postema

obsada: Mugabo Baritegera, Ganza Buroko, Gaius Kowene, Td Jack Muhindo, Juny Sikabwe

Niderlandy, 2020, 95′

Goma to miasto w północno-wschodnim Kongu, graniczące z Rwandą, położone nad jeziorem Kiwu, w pobliżu wulkanu Nyiragongo i Parku Narodowego Wirunga. Od lat 90. było terenem konfliktów i wojen, na którym w szczytowym momencie stacjonowało blisko 250 międzynarodowych agencji humanitarnych i organizacji pomocowych. Ogromna większość relacji i zdjęć, jakie znamy, pochodzi z zagranicznych źródeł i portretuje Gomę i jej mieszkańców w określony, jednostronny sposób. W swoim dokumencie Joris Postema konfrontuje się z lokalnymi artystami i kongijską częścią swojej ekipy filmowej, ukazując nie tylko różnice w postrzeganiu Afryki pomiędzy obcokrajowcami a jej mieszkańcami czy przejawy współczesnego neokolonializmu, ale także kwestie etyki i odpowiedzialności zachodnich filmowców i dziennikarzy realizujących materiały na tym kontynencie.

Śledząc historie i pracę miejscowych młodych ludzi głęboko zaangażowanych w dekolonizowanie umysłów z całego świata odnośnie błędnych wyobrażeń na temat ich miasta, ostatecznie otwiera się, by zmierzyć się z własnymi uwarunkowaniami i pojmowaniem rzeczywistości.

Bianca-Olivia Nita “Modern Times Review”

Joris Postema – niderlandzki reżyser filmów dokumentalnych. Jego debiut “FC Rwanda” (2013) miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie. Kolejne filmy to “Daan’s Inheritance” (2016) i “Bass men” (2019).