Świadczenie postojowe. ZUS wypłacił już pierwsze pieniądze

Kwiecień 15, 2020

Pierwsze świadczenia postojowe są już na kontach niektórych przedsiębiorców. W województwie podlaskim ZUS wypłaci ponad 2 tysiące tych świadczeń na kwotę prawie 4 mln złotych.

– Wysokość świadczenia postojowego dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 złotych, jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego ZUS.

W całym kraju postojowe trafi do ponad 86 tys. przedsiębiorców. Dostaną oni w sumie ponad 172 mln złotych.

Oprócz postojowego przedsiębiorcy mogą też złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty i rozłożenie zaległości na raty.

– Tylko do 14 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – dodaje Krupicka.

Wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej są dostępne na stronie ZUS. Można je wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”. Wnioski można także wysłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. To zdecydowanie przyspieszy ich obsługę. Ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie. (mt/mc)