102 filmy konkursowe. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

Twórcy filmowi walczyć będą o zdobycie Grand Prix festiwalu oraz nagrody w konkursach polskich, międzynarodowych oraz w konkursach o formule otwartej.

Jak podkreśla dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury – Grażyna Dworakowska – 18 lat festiwalu owocuje w tym roku bogactwem festiwalowych wydarzeń.

– Pokazy filmowe w pięciu kategoriach, trzy polskie, dwie międzynarodowe, do tego ogrom artystów, widzów, w tym będą Jurorzy z Polski, ale i z zagranicy. Będzie bardzo kolorowo i bardzo ciekawie, do tego jest muzyka, wystawy, spotkania, wyjazdy artystów w plener, czyli tam, gdzie kino krótkometrażowe w zasadzie nie dojeżdża. Szaleństwo 18 lat festiwalu, myślę, że młodość ma swoje prawa i pokazujemy to właśnie w ramach tego festiwalu – mówi.